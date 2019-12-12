Общество

REGNUMREGNUMДорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине

Автодорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли для движения автотранспорта на Сахалине, передает АСТВ. Сообщается, что решение о временном закрытии дороги было принято по причине плохих метеоусловий и неудовлетворительного состояния дорожного полотна.
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