Автодорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли для движения автотранспорта на Сахалине, передает АСТВ. Сообщается, что решение о временном закрытии дороги было принято по причине плохих метеоусловий и неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

Дорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине

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