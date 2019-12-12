Общество
REGNUMДорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли на Сахалине
Автодорогу между Озерским и Корсаковым временно закрыли для движения автотранспорта на Сахалине, передает АСТВ. Сообщается, что решение о временном закрытии дороги было принято по причине плохих метеоусловий и неудовлетворительного состояния дорожного полотна.
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Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Политика
Газовой войне расчертили перспективы
Каковы условия заключения договора по транзиту газа Москва и Киев могут столкнуться в новой газовой войне.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Гаджеты
Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599
Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
Общество
Операторы «большой четверки» создадут СП по 5G
Операторы «большой четверки», в которую входят компании «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» и «МТС», заключили между собой соглашение о планах по созданию совместного предприятия (СП) для расчистки спектра 5G.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Политика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Происшествия
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер
Футбол
Гаттузо официально возглавил «Наполи»
Последним местом рботы Гаттузо был «Милан», который он возглавлял с 2017 по 2019 год.
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Экономика
Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском
По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Автоспорт
В сети появились первые кадры с заездов Хэмилтона и Росси
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали новое оружие России проблемой для авианосцев США
Журналисты китайского издания Sohu в одном из своих материалов оценили перспективы российских бомбардировщиков Ту-22М3, а также гиперзвукового комплекса «Кинжал».
Гаджеты
Твердотельный накопитель WD Blue SN550: 1 ТБ за 100 долларов
Western Digital презентовала новый твердотельный накопитель WD Blue SN550 NVMe.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
25 лет назад началась первая чеченская военная кампания
25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
Шоу-бизнес
Сонная Ольга Бузова приехала в Новосибирск
В столицу Сибири Ольга Бузова приехала из Кемерово, здесь у нее пройдет концерт уже вечером — 11 декабря в ДКЖ.