Общество

АСТВАСТВДорогу между Тымовским и Александровском-Сахалинским закрыли

Как стало известно ASTV.RU, что этим утром оказался закрыт для движения перевал, соединяющий Тымовское и Александровск-Сахалинский.
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с чего всё началось

Участок главной магистрали Сахалина перекрыли из-за гололеда

В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.
ТАССвчера в 20:34

Подробнее о событии

Участок автодороги Тымовское - Смирных закрыли в целях обеспечения безопасности

SakhalinMedia.ruвчера в 21:15

Из-за обледенения закрыто движение на дороге от Тымовского до Александровска-Сахалинского

Сахалин.Инфовчера в 16:52

Открыто движение по всем автодорогам Сахалинской области

АСТВвчера в 23:04

На всех дорогах Сахалина восстановили нарушенное гололедом движение

ТАССвчера в 23:38

На Сахалине из-за гололедицы на трассе вповалку лежат грузовики

РИА Сахалин-Курилывчера в 19:00

В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда

RT на русскомвчера в 20:37

На Сахалине важная автотрасса закрыта из-за гололёда

REGNUMвчера в 21:31
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Гаджеты

Завтра ожидается крупное обновление Windows 10

Как сообщает ToDay News Ufa источники WindowsLatest и TechRadar, 12 ноября ожидается крупное обновление ОС Windows 10.
ToDay News Ufa вчера в 14:58
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК вчера в 16:00
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 получит экран нового типа

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит экран с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.
iXBT.com вчера в 05:45
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

РБК вчера в 18:41
Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Политика

Путин предупредил министров о «самостреле»

Владимир Путин предупредил членов правительства, что невыход на работу в связи с заболеванием гриппом будет расцениваться, как «самострел».
Московский Комсомолец вчера в 09:58
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Авто

Chery показал фото нового кроссовера Chery Tiggo 7

Компания Chery опубликовала первые официальные фотографии нового Chery Tiggo 7. Премьера кроссовера состоится на международном автосалоне в Гуанчжоу 22 ноября.
Новые автомобили 10 ноября в 23:48
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве

Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.
Известия вчера в 23:27
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика

Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны-участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты для проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Авто

Автомобили в России подорожали при падении спроса

«На продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей производитель зарабатывает не более 3%. И хотя при дальнейшем росте цен на машины и падении доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши, повышение цен - единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей», - объяснили журналистам эксперты авторынка.
Ридус вчера в 03:45
Наука

В генах англичан разглядели признаки социального неравенства

Ученые обнаружили следы социального расслоения населения Великобритании на генетическом уровне.
N+1 вчера в 10:50
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК вчера в 03:46
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru вчера в 03:00
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Авто

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания вчера в 00:41
Экономика

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

"Рособоронэкспорт" не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India.
РБК 10 ноября в 16:00
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Футбол

Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Спорт-Экспресс вчера в 09:06
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Общество

В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Армия и оружие

Власти ДНР приняли меры на случай ввода сил ВСУ в зону разведения

Уже на следующий день в ДНР зафиксировали обстрел участка разведения сил в районе Петровского со стороны ВСУ.
REGNUM вчера в 11:31
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Посёлок городского типа в России
Посёлок городского типа в Сахалинской области в центральной части острова Сахалин на берегу реки Тымь. Административный центр Тымовского городского округа.
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