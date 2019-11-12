В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.

с чего всё началось

Как стало известно ASTV.RU, что этим утром оказался закрыт для движения перевал, соединяющий Тымовское и Александровск-Сахалинский.

Дорогу между Тымовским и Александровском-Сахалинским закрыли

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