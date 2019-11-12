Общество
АСТВДорогу между Тымовским и Александровском-Сахалинским закрыли
Как стало известно ASTV.RU, что этим утром оказался закрыт для движения перевал, соединяющий Тымовское и Александровск-Сахалинский.
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с чего всё началось
В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.ТАССвчера в 20:34
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Из-за обледенения закрыто движение на дороге от Тымовского до Александровска-Сахалинского
Сахалин.Инфовчера в 16:52
Движение автомобилей на дорогах Сахалина, закрытых из-за гололеда, возобновилось - спасатели
Интерфакс - Россиявчера в 23:51
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Шоу-бизнес
Врач сообщил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Комсомольская правда вчера в 10:45
Политика
NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31
Интернет
YouTube будет блокировать «невыгодных» пользователей
Речь идет о новом пункте соглашения между YouTube и пользователем, согласно которому компания может удалять аккаунт, если в нем нет «коммерческого смысла».
UfacityNews.ru 00:17
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у посольства Ливана в Дамаске
В результате погибли два человека, еще шесть получили ранения, сообщает сирийское информагентство SANA.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Игры
В первый месяц Call of Duty: Mobile загрузили более 148 миллионов раз
Аналитическая компания утверждает, что в первый месяц после релиза проект загрузили более 148 миллионов раз.
3DNews 01:06
Общество
Открыли вкладчиков: 5 тыс. записей о клиентах ВТБ продаются в Сети
В продаже на черном рынке появилась база вкладчиков ВТБ, состоящая из 5 тыс. строк.
Известия вчера в 11:43
Политика
Франция заранее объявила Россию виновной в срыве нормандского саммита
Как утверждает французский посол на Украине Этьен де Понсен, если встреча лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Франция, Германия) не состоится, то ответственной за срыв будет Москва.
Взгляд.ру вчера в 20:16
Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Общество
В Израиле рассказали, что сделает Россию мировым лидером
Как пишет израильский эксперт Джонатан Якобсон в издании Haaretz, Россия может вернуть себе мировое лидерство и укрепить статус на международной арене благодаря климатическим изменениям.
Expert.ru вчера в 23:50
Политика
Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо во время съемок
ФАН вчера в 17:09
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
На заводе «Балтика» в Петербурге произошел прорыв паропровода
РИА Новости вчера в 11:21
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
В Швейцарии предложили вернуть Россию в европейское пространство
Аналитики из Швейцарии призвали Европу наладить отношения с Россией на фоне её всё более тесных связей с КНР.
RT на русском вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета вчера в 02:15
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Армия и оружие
Россия и Турция начали четвертое совместное патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные начали четвертое совместное патрулирование в новом районе на границе Сирии и Турции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Известия вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Организаторы отменили три концерта Елены Темниковой
StarHit.ru вчера в 10:00
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Чемпионат 10 ноября в 13:24
Общество
Синичкин день отмечается в России
Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Газета.Ru вчера в 23:38
Происшествия
Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад
Интерфакс вчера в 23:15
Авто
Назвали стоимость Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Происшествия
В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru вчера в 14:28