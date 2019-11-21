Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч.

Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 22 ноября. В Кремле прошло вручение государственных наград.

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

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