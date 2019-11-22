Общество

RT на русскомRT на русскомДоронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.
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Андрей Чубченко
Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч.
— Андрей Чубченко, российский актёрРЕН ТВ 11:55

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Театральный режиссёр и педагог, продюсер, учредитель совместно с СТД Ассоциации «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького.
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