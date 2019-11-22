Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч.

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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

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