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RT на русскомДоронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.
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Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч.
— Андрей Чубченко, российский актёрРЕН ТВ 11:55
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