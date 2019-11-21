Общество
RT на русскомДоронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.
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Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч.
— Андрей Чубченко, российский актёрРЕН ТВ 11:55
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Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта
Новая газетавчера в 07:06
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Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
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Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса
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Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
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Медведев утвердил антитабачную концепцию РФ до 2035 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил антитабачную концепцию.