Общество

RT на русскомRT на русскомДоронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.
Читать в источнике
Комментировать232
Андрей Чубченко
Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч.
— Андрей Чубченко, российский актёрРЕН ТВ 11:55

Подробнее о событии

Актер сообщил о просьбе Дорониной к Путину вмешаться в ситуацию во МХАТе

РБК15:59

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

Lenta.ru12:45

Песков раскрыл подробности разговора Путина и Дорониной

Газета.Ru13:32

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

RT на русском11:04

Песков подтвердил факт разговора Путина с Дорониной о МХАТе

Московский Комсомолец12:17

Путин и Доронина обсудили ситуацию во МХАТе

Российская газета11:33

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

РИА Новости09:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

РБК 20 ноября в 16:58
Общество

Медведев предложил альтернативу четырехдневке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Lenta.ru 15:33
Культура

Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр

Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
Московский Комсомолец 14:31
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Общество

К Земле несется опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом

Исполнительный директор "Роскосмоса" отметил, что размер небесного тела составляет 10-15 метров — это позволяет сопоставить его с астероидом, который разрушился в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.
Вести.Ru 13:37
Политика

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Интерфакс 04:35
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Взгляд.ру вчера в 12:09
Происшествия

Прокуратура назвала причину ЧП с автомобилем в Пензе

Некачественная экспертиза теплосетей в Пензе привела к разрушению трубопровода и ЧП с падением автомобиля с двумя мужчинами в яму с кипятком, сообщила журналистам в пятницу старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
РИА Новости 10:57
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
РИА Новости 08:46
Политика

В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.
RT на русском 11:49
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Авто

В Chery назвали сроки появления кроссовера Exeed в России

Новый премиальный кроссовер Chery Exeed появится на российском рынке в III квартале 2020 года.
Известия вчера в 06:08
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru 06:02
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru 12:05
Происшествия

В Одессе приостановил работу аэропорт

РИА Новости 05:13
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Футбол

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Lenta.ru вчера в 23:50
Общество

Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна

Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа. ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.
RT на русском 15:28
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском 15:16
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Авто

Илон Маск представил электропикап Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

REGNUM 08:04
Авто

Dodge Charger с двигателем 9,4 литра из «Форсажа» продадут на аукционе

Под капотом кастома установлен 9,4-литровый двигатель Hemi V8 с двойным турбонаддувом, который выдаёт более 2250 лошадиных сил на специальном гоночном бензине и около 600 лошадиных сил на обычном американском 91-м топливе.
Motor 03:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева прошла курс похудения и перекрасила волосы

Ранее редакция uznayvse.ru рассказывала о том, что в клинике Гузеева проводила время, любуясь осенним морским пейзажем и наслаждаясь диетической едой.
Uznayvse.ru вчера в 15:04
Футбол

Газизов: «Вместо красного клубным цветом „Уфы“ станет фиолетовый»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что его клуб проведет ребрендинг, согласно которому, основным цветом команды станет фиолетовый.
ProstoProSport 15:13
Общество

Берлускони госпитализировали после падения

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в клинику после того, как упал в Загребе во время конгресса Европейской народной партии, сообщает La Repubblica.
РБК 13:14
Армия и оружие

Спецпредставитель США: наши военные в Сирии призваны «уберечь нефть»

Американский дипломат выразил уверенность в законности нахождения американцев в районах сирийских нефтяных промыслов, поскольку «самое важное для США — это уберечь нефть от рук ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».
Красная весна 14:16
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Доронина
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссёр, исполнительница песен, писатель. Народная артистка СССР. Художественный руководитель и директор Московского Художественного академического театра имени Максима Горького с 1987 по 2018 годы. С 4 декабря 2018 года - президент МХАТ имени Максима Горького. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Член Союза писателей России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эдуард Бояков
Продюсер
Театральный режиссёр и педагог, продюсер, учредитель совместно с СТД Ассоциации «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена»; основал и долгое время руководил театром «Практика», ректор Воронежской государственной академии искусств. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное