В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТе.

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

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