Общество

RT на русскомRT на русскомДоронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре. Об этом сообщил актёр Андрей Чубченко, сопровождавший артистку после церемонии вручения госнаград в Кремле.
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Андрей Чубченко
В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась в МХАТе.
— Андрей Чубченко, российский актёрRT на русском 11:04

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