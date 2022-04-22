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Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев

Только экономисты отмечают, что товары в Штатах начали дорожать еще с прошлого года.
Live24
Особенно бьют по карману расходы на бензин и электричество.
РИА Новости
Все дело в военной операции России на Украине, заявил Джо Байден.
РИА Новости
Причиной рекордной инфляции издание называет "чрезмерные федеральные расходы и мягкую денежно-кредитную политику".
РИА Новости

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РИА Новости: политика США привела к колоссальному росту цен в стране
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Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев
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В США дорожают продукты, электричество и бензин, а Байден обвиняет в инфляции Путина
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ФСБ задержала готовивших теракт против гуманитарного конвоя украинских диверсантов

На подконтрольной ВС РФ территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя.
Известия02:48

Байден не смог выговорить фамилию конгрессмена и разрешил называть себя Биденом

Президент США Джо Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра во время выступления в штате Орегон.
Газета.Ru03:20

Секретарь СНБО Украины заявил, что Виктор Медведчук дал показания о своей работе в стране

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на многочисленных допросах в Службе безопасности Украины (СБУ) дал показания о своей работе и политической карьере.
Lenta.ru02:16

Депутат ГД Матвейчев предложил Минпромторгу ограничить работу гипермаркетов по выходным

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил Министерству промышленности и торговли изменить режим работы крупных гипермаркетов по воскресеньям, сообщает RT со ссылкой на копию обращения парламентария к главе ведомства Денису Мантурову.
РИА Новости01:40

МИД Японии впервые с 2003 года назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Министерство иностранных дел Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначило «северные территории» (так Токио называет Южные Курилы) как «оккупированные», сообщает телеканал NHK.
РБК22:31

МИД заявил о праве считать военные грузы НАТО на Украине своими целями

Российские Вооруженные силы могут рассматривать грузы с оружием США и НАТО на территории Украины как свои военные цели, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев, передает «РИА Новости».
РБКвчера в 14:35

Аналитики ЦБ предсказали растущую роль «челночного» бизнеса в России

Этапы перестройки Макроэкономический департамент ЦБ предполагает, что структурная трансформация российской экономики будет проходить через следующие этапы: Адаптация: поиск альтернативных поставщиков, использование запасов (в том числе финансовых), нарастание проблем из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания.
РБК23:30

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации военной помощи Украине

«СНБ недавно привлек Терри Волфа для помощи в координации содействия Украине в области безопасности, которую оказывают США и наши партнеры», — рассказал источник издания.
Lenta.ru01:59

Бывшие сотрудники украинской полиции переходят на службу в МВД ЛНР

По словам Романчук, "особо никого не уговаривали, все пришли добровольно, все хотели работать".
РИА Новости22:10

Россия получила полный список сотрудников СБУ по Херсонской области, включая диверсантов

Российские силовики получили сведения на весь состав Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, включая спецназовцев-диверсантов.
Lenta.ru20:30