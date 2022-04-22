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Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев

Особенно бьют по карману расходы на бензин и электричество.
РИА Новости
В марте годовая инфляция в стране ускорилась до восьми с половиной процентов, сообщает Министерство труда США.
РИА Новости
"Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — убеждает он.
РИА Новости
В издании считают причиной инфляции "чрезмерные федеральные расходы и мягкую денежно-кредитную политику".
NVL

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Американцы шокированы новыми ценами
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