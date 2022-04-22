РИА НовостиДорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцевОсобенно бьют по карману расходы на бензин и электричество.РИА НовостиВ марте годовая инфляция в стране ускорилась до восьми с половиной процентов, сообщает Министерство труда США.РИА Новости"Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — убеждает он.РИА НовостиВ издании считают причиной инфляции "чрезмерные федеральные расходы и мягкую денежно-кредитную политику".NVLЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАмериканцы шокированы новыми ценамиЦензуры.Нет02:40РИА Новости: новые цены на фастфуд шокировали американцевNVL02:36Дорожает всё, даже фастфуд: жители США шокированы ценамиЕдиный банк01:50РИА Новости: новые цены на товары шокировали жителей США в апреле 2022 годаSolenka.info01:37Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцевРИА Новости01:00Показать ещёОценить141Поделиться