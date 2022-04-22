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Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев

Сильнее всего подорожал бензин: больше четырех долларов за галлон (около четырех литров).
РИА Новости
Автор материала в РИА Новости напомнил, что во всем этом ранее Байден обвинил президента России, заявив, что «70% инфляции из-за повышения цен на бензин Путиным».
Solenka.info
В марте годовая инфляция в стране ускорилась до восьми с половиной процентов, сообщает Министерство труда США.
РИА Новости
Чтобы преодолеть последствия коронакризиса, финансовые власти развитых стран запустили печатный станок.
РИА Новости

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Дорожает всё, даже фастфуд: жители США шокированы ценами
Единый банк01:50
РИА Новости: новые цены на товары шокировали жителей США в апреле 2022 года
Solenka.info01:37
Дорожает даже фастфуд: новые цены шокировали американцев
РИА Новости01:00
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