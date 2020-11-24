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Интерфакс
Интерфакс

Дорожная карта по развитию газификации передана в президентскую комиссию по ТЭК

Парламентская газета
Московский Комсомолец
Нефтегазовая вертикаль
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Народные новости
Телеканал 360°
Lenta.ru
Известия
ФАН
Дорожная карта внесена в конце октября в правительство, состоялось два согласительных совещания на площадке правительства с заинтересованными сторонами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тарифные планы: на реализацию программы газификации не хватает 1 трлн

По словам Николая Шульгинова, 26 ноября под руководством вице-премьера Александра Новака состоится совещание правительства по концепции газификации субъектов РФ. Всё на газификацию Напомним, по данным газового монополиста, инвестиции "Газпром" составят 526,1 млрд рублей до 2026 года.
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Кабмин должен обсудить финансирование газификации

Нефтегазовая вертикальвчера в 04:24
ТАСС

"Известия:" источники 1 трлн рублей для финансирования газификации пока не найдены

ТАСС00:11
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На реализацию социальной газификации не хватает 1 трлн

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Дорожная карта по развитию газификации передана в президентскую комиссию по ТЭК

Интерфаксвчера в 05:04
Rambler News Service

Глава Минэнерго назвал дату совещания по газификации России

Rambler News Serviceвчера в 04:33
Lenta.ru

На газификацию России не нашли денег

Lenta.ru01:14
Агентство нефтегазовой информации

Концепцию газификации обсудят в Правительстве России 26 ноября

Агентство нефтегазовой информациивчера в 03:38

Курдские боевики и США создали в Сирии продовольственный кризис

Действующие в интересах США курдские "Сирийские демократические силы" и боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"1 для решения своих проблем с пищей вводят на подконтрольных им землях "продразверстку": изымают у селян и предпринимателей зерно и муку.
Слово и Дело19:00

ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

Американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как район инцидента не относится к российским внутренним водам, заявили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.
Ведомостивчера в 07:15

США и Румыния провели совместные ракетные стрельбы вблизи Крыма

Американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море, причем две установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) были всего на несколько часов переброшены с авиабазы Рамштайн в Германии и сразу же после стрельб отбыли обратно.
РБК00:30

Брянское «Динамо» проведет внутреннее расследование инцидента с футболистом Луканченковым

Футбольный клуб "Динамо" (Брянск) проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом в отношении капитана команды Андрея Луканченкова, который пожаловался на угрозы физической расправой во время тренировки со стороны неизвестного через начальника команды Валерия Корнеева.
ТАСС Спортвчера в 11:50

В Курской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 62,5% среди взрослых

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в Курской области заболеваемость ОРВИ (по совокупному населению) по итогам прошлой недели находилась ниже порогового уровня на 13,6%. Сообщается, что эпидпорог превышен только среди взрослого населения (на 62,5%).
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Заявившие о выходе из ЛДПР хабаровские депутаты решили остаться в партии

Семнадцать депутатов ЛДПР в Хабаровском крае решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым, заявил РИА Новости председатель муниципального парламента Михаил Сидоров.
РИА Новости00:18

Insider: Кабаева зарабатывала ₽785 млн в год на посту главы НМГ бизнесмена Ковальчука

Доходы экс-депутата Госдумы, бывшей гимнастки Алины Кабаевой выросли более чем в 70 раз после ухода из парламента в 2014 году и назначения на пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ).
Znak.comвчера в 08:57

Беспилотник Bayraktar опасно сблизился с границей Крыма

Скорее всего потому, что летательный аппарат слишком близко подлетел к границе с Россией, примерно на расстояние нескольких десятков км. На данный момент неизвестно, кому именно принадлежал беспилотник – Украине или Турции.
Первый Севастопольскийвчера в 03:28