Дорожная карта по развитию газификации передана в президентскую комиссию по ТЭК
Дорожная карта внесена в конце октября в правительство, состоялось два согласительных совещания на площадке правительства с заинтересованными сторонами.В источнике
С чего всё началось
Тарифные планы: на реализацию программы газификации не хватает 1 трлн
По словам Николая Шульгинова, 26 ноября под руководством вице-премьера Александра Новака состоится совещание правительства по концепции газификации субъектов РФ. Всё на газификацию Напомним, по данным газового монополиста, инвестиции "Газпром" составят 526,1 млрд рублей до 2026 года.
Известия16:01
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Дорожная карта по развитию газификации передана в президентскую комиссию по ТЭК
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