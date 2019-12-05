Надеемся, что если все же что-то упустили, то стресс-тесты помогут выявить такие упущения и исправить, чтобы 20 декабря представить дорожные карты к утверждению в правительство.

«Дорожные карты» по развитию цифровых технологий попали на стресс-тест

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