Общество
Российская газета«Дорожные карты» по развитию цифровых технологий попали на стресс-тест
Надеемся, что если все же что-то упустили, то стресс-тесты помогут выявить такие упущения и исправить, чтобы 20 декабря представить дорожные карты к утверждению в правительство.
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Вице-премьер РФ Акимов назвал основные направления развития цифровой экономики
Вести.Финанс06 декабря в 07:42
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В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске
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Среди детей, попавших в психбольницу, оказался брат убитого Давида Казанцева. 9-летний Давид погиб в конце октября — начале ноября.
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Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Коллектив учёных из Университета Сассекса в Великобритании доказал, что собаки понимают человеческую речь гораздо лучше, чем считалось ранее, пишет New Scientist.
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Фонд Кудрина сократит сотрудников
В течение двух ближайших месяцев из фонда «Диалог» (ранее носил название Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) уйдут 60–70% сотрудников, рассказал РБК близкий к фонду источник.
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Запретный токен сладок: о сырьевых и исследовательских токенизированных биржах
Предполагается, что эта платформа позволит снизить существующие административные издержки и позволит клиентам покупать обеспеченные металлом токены, которые в любой момент можно обменять на реальный металл или его стоимость.
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
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«Ъ»: Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
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Завершились шестичасовые переговоры Путина и Лукашенко
Встреча президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась.
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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
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