Немецкие СМИ сообщили, что спортивный директор клуба «Боруссия» из Дортмунда Михаэль Цорк желает видеть в своей команде форварда Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов».

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Политика Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.

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Шоу-бизнес Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.

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