Футбол
iReactorДортмундская «Боруссия» активно интересуется Александром Соболевым
Немецкие СМИ сообщили, что спортивный директор клуба «Боруссия» из Дортмунда Михаэль Цорк желает видеть в своей команде форварда Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Общество
Санитарки онкодиспансера в Петербурге пожаловались на низкую зарплату
Санитарки петербургского городского онкологического диспансера рассказали о низких зарплатах: уже год, как им отменили доплаты, и они получают 24 тыс. рублей в месяц, выполняя при этом работу и за других сотрудников.
Znak.com вчера в 18:02
Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
Сборная России по футболу победила Шотландию в матче отборочного этапа Евро-2020 со счётом 4:0 и практически обеспечила себе путёвку в финальную стадию континентального первенства.
RT на русском 18:28
Футбол
В Мексике хотят наказать фаната, положившего руку на грудь футболистки
Национальная служба новостей 08:42
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Evo-rus.com вчера в 23:51
Происшествия
Суд продлил арест двум фигурантам дела Baring Vostok
По делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" в СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 11:33
Политика
Зарплаты и пенсии военных планируют увеличить
С 1 января 2020 года в России могут вырасти зарплаты военнослужащих и пенсии военных пенсионеров.
Петрозаводск говорит 03:59
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Шоу-бизнес
Александра из «Москва слезам не верит» спасает больного мужа
Актриса Наталья Вавилова, прославившаяся ролью Александры в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» борется за здоровье мужа, режиссера Самвела Гаспарова.
Культуромания 11:09
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Происшествия
ФСБ показала кадры задержания террористов
Опубликовано видео задержаний по делу о финансировании террористов запрещённой в России организации «Исламское государство».
News.ru вчера в 04:12
Здоровье
Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра им. Блохина
Комиссия Минздрава выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.
Суть событий 05:22
Кино
Джаред Лето расстроен новым фильмом про Джокера
Актёр Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", расстроен тем, что компания Warner Bros. не стала продолжать с ним съёмки фильмов, рассказал портал LAD BIBLE.
Life.ru вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном
Ким Кардашьян провела еще одну важную встречу во время поездки в Армению — звезда встретилась с президентом Арменом Саркисяном.
Salt Mag 06:34
Единоборства
Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru 03:14
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Японии на Кубке мира
В Хиросиме завершился волейбольный матч между мужскими сборными России и Японии.
Нева Спорт 08:43
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Авто
BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe
BMW не только представила новую модель, но и сразу озвучила цены на нее.
Tvoe-avto.com вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 08:10
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Кино
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» назвал причину провала картины
iReactor вчера в 03:06
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА Новости 02:46
Технологии
Россияне смогут оформить банковские карты через мессенджер
Как передает «Коммерсантъ», МТС вместе с платформой LikeBank планируют расширить число своих клиентов благодаря новому проекту, который позволит оформить дебетовую карту через мессенджер.
АБН 05:01
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Футбол
Роберто Карлос: спал с Роналдо чаще, чем с женой
Чемпионат 09:21