Футбол

iReactoriReactorДортмундская «Боруссия» активно интересуется Александром Соболевым

Немецкие СМИ сообщили, что спортивный директор клуба «Боруссия» из Дортмунда Михаэль Цорк желает видеть в своей команде форварда Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов».
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Александр Соболев интересен дортмундской «Боруссии»

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Немецкий гранд следит за выступлениями Соболева

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Соболев попал в сферу интересов «Боруссии», дортмундцы смотрели матч «Крылья Советов» – «Сочи»

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Подводная лодка Черноморского флота "Колпино" из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Черного моря.
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Режиссер и актер Сергей Жигунов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк выписалась из столичной клиники и сейчас уже находится у себя дома.
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Сирийские курды обстреляли турецкие города Акчакале и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
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Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Наука

Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи

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Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы на улице Щепкина в Москве, продолжила лечение в другой реабилитационной клинике.
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В России могут начать штрафовать родителей курящих детей

В России появилась новая законодательная инициатива, согласно которой за курение несовершеннолетних детей накажут их родителей.
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Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
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Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
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Город Дно Псковской области возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России.
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В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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