Футбол
iReactorДортмундская «Боруссия» активно интересуется Александром Соболевым
Немецкие СМИ сообщили, что спортивный директор клуба «Боруссия» из Дортмунда Михаэль Цорк желает видеть в своей команде форварда Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов».
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Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — завила Байбарина.
РБК 05:02
Экономика
Греф заявил о минимальных последствиях утечки данных в Сбербанке
7 октября в Сбербанке рассказали, что сотрудник организации, виновный в утечке данных клиентов, в конце сентября текущего года продал одной из преступных групп в «теневом» интернете 5 тыс. учетных записей кредитных карт.
Известия 05:02
Футбол
Клопп: «Не знаю, хотел ли бы я получить работу в сборной Германии»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил слухи, которые отправляют его в сборную Германии в 2022 году.
ProstoProSport 05:30
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Гаджеты
Oppo представила мощный и недорогой флагманский смартфон
Oppo презентовала в Китае флагманский смартфон Reno Ace. Он получил интересные характеристики, а главное — невысокую цену.
Ferra 05:20
Политика
Зеленский: Майдана не боюсь, кровопролития не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового Майдана.
REGNUM 04:38
Происшествия
Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Газета.Ru 03:23
Футбол
Черданцев дал прогноз на матч сборных России и Шотландии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020.
ProstoProSport 01:40
Наука
Нобелевскую премию по химии вручили создателям литий-ионных батарей
Год назад Нобелевскую премию по химии вручили Фрэнсису Арнольду, Джорджу Смиту и Грегори Винтеру за изучение направленной эволюции ферментов.
Хайтек+ вчера в 07:43
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Зеленский оценил последствия разговора с Трампом
Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.
Российская газета 04:17
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики 08 октября в 08:56
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Гаджеты
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда вчера в 09:22
Армия и оружие
Курды отразили атаку турецкой армии в Сирии
Ранее сообщалось, что турецкая армия вступила в бой с курдскими отрядами ДСС на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 17:00
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Политика
Москва и Каир обсудили возобновление чартерного авиасообщения
Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после трагедии, связанной с крушением над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа».
ТК Звезда 04:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Общество
Губернатор Шумков пообещал сократить половину чиновников в Зауралье
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.
URA.Ru 02:55
Энергетика
В США пообещали падение цен на нефть
Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 23:32
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Новые автомобили вчера в 04:30
Авто
Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 6%
Импорт грузовых автомобилей за 8 месяцев увеличился на 18,5% и составил 18,6 тыс. автомобилей общей стоимостью 1 млрд 302,3 млн долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:39