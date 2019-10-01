Немецкие СМИ сообщили, что спортивный директор клуба «Боруссия» из Дортмунда Михаэль Цорк желает видеть в своей команде форварда Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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