Футбол
iReactorДортмундская «Боруссия» активно интересуется Александром Соболевым
Немецкие СМИ сообщили, что спортивный директор клуба «Боруссия» из Дортмунда Михаэль Цорк желает видеть в своей команде форварда Александра Соболева, выступающего за самарские «Крылья Советов».
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Политика
Путин призвал строить новые школы
Иначе не просто не удастся ликвидировать третью или вторую смену, но они будут нарастать, предостерег глава государства и призвал всех руководителей регионов обратить на это внимание - не только ремонтировать школы, но и строить новые.
Российская газета 13:09
Армия и оружие
В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости 15:00
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Единоборства
Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе
Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Газета.Ru 13:21
Футбол
Нидерланды — Северная Ирландия 3:1 (2-й тайм)
БК «Лига Ставок» дает на победу сборной Нидерландов коэффициент 1,22, что соответствует вероятности 80%.
Bookmaker-ratings.ru 04:23
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк ответила на пост Стаса Михайлова об актрисе
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram отреагировала на пост с поддержкой, который написал певец Стас Михайлов.
РБК 13:59
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Политика
В Общественной палате предложили новую альтернативу смертной казни
Главной альтернативой смертной казни может стать полная пожизненная изоляция осужденных от окружающего мира.
Известия 03:39
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Киберспорт
В Dota 2 изменили групповой подбор игр для рангов Divine и Immortal
Вечером 10 октября Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором изменила групповой подбор матчей для рангов Divine и Immortal.
CyberSport.ru 15:34
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 07:50
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Футбол
Оздоев удвоил преимущество россиян в игре с шотландцами
Российский полузащитник Магомед Оздоев на 60-й минуте встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии забил мяч.
ProstoProSport 16:12
Армия и оружие
Небензя связал действия Турции в Сирии с «демографической инженерией»
Политика, которую осуществляли в Сирии государства, входящие в международную коалицию во главе с США, стала предпосылкой для турецкой военной операции против сирийских курдов.
News.ru 14:33
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Наука
Ученые объявили о новых археологических открытиях в Луксоре
Известный египтолог Захи Хавасс объявил 10 октября о двух новых археологических открытиях, сделанных экспедицией под его руководством в Луксоре.
Ридус 15:49
Общество
Панельная хрущевка оказалась самым большим «бизнес-центром» Москвы
«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечают специалисты «Такском», пишет РБК.
Известия 15:47
Политика
Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит литр молока, так как редко ходит в магазин.
РИА Новости 13:33
Авто
BMW выпустила конкурента Porsche Panamera
Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe 08 октября в 23:00