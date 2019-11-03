Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБоруссия (Дортмунд) — Интер 3:2

Боруссия (Дортмунд) — Интер
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сигнал Идуна Парк»
1′
Кристиано Бираги
5′
Лаутаро Хавьер Мартинес
30′
Милан Шкриньяр
40′
Матиас Весино
48′
Антонио Кандрева
Ашраф Хакими
51′
Марио Гетце
Пако Алькасер
64′
Юлиан Брандт
64′
66′
Кристиано Бираги
Валентино Лазаро
68′
Матиас Весино
Стефано Сенси
73′
Ромелу Лукаку
Маттео Политано
Ашраф Хакими
77′
Торган Азар
79′
Джейдон Санчо
Лукаш Пищек
82′
Торган Азар
Рафаэл Геррейру
88′
Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими. Отметим, что дортмундцы после первого тайма уступали со счетом 0:2. «Боруссия» вышла на второе место в турнирной таблице.
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