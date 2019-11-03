Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2. Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими. Отметим, что дортмундцы после первого тайма уступали со счетом 0:2. «Боруссия» вышла на второе место в турнирной таблице.

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