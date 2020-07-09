Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО "Доширак Рус" в прошлом году составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году. Темпы роста ускорились с 12,6% годом ранее.

«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ

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