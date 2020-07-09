Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ

Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО "Доширак Рус" в прошлом году составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году. Темпы роста ускорились с 12,6% годом ранее.
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«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ

ИА Красная Весна14:50

Производители лапши быстрого приготовления поборолись за россиян

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«Всё дело в вилочке»: Поедателей быстрой лапши расколола новость о миллиардной прибыли

Царьград16:41

«Доширак» обошел «Роллтон» по росту выручки на рынке РФ

Экономика сегодня21:33

«Роллтон» нагоняет «Доширак» по темпам роста выручки в России

Экспресс газета11:48

«Доширак» обогнал «Роллтон»: соперничество производителей лапши в России вышло на уровень Coke vs Pepsi

Вести.Ru09:58

«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ

Интерфакс09:01
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Происшествия

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
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Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
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Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение

В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
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Происшествия

Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
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Происшествия

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Известия 07:55
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Кино

В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»

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Футбол

«Жирона» — «Альмерия»: будет ли борьба?

Предлагаем прогноз на игру «Жирона» - «Альмерия», она пройдёт 9 июля.
Все про Спорт ру вчера в 09:45
Политика

Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
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Футбол

Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
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Футбол

Иванович продлил контракт с «Зенитом» до конца следующего сезона

REGNUM 11:18
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
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Происшествия

СМИ: Боец алтайского студотряда умер в результате вспышки ОРВИ в Змеиногорске

У студентов взяли анализы, коронавирус пока не подтвердили Вспышку ОРВИ зафиксировали в змеиногорском общежитии, где проживали 127 студентов, прибывшие из различных районов Алтайского края, чтобы пройти практику в сфере сельского хозяйства, сообщает "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ 21:04
Общество

По «делу Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек

Виктор Бабарико вместе с сыном был задержан 18 июня, вскоре после вступления в президентскую гонку.
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Теннис

Рублев обыграл Рууда на выставочном турнире в Австрии

Bookmaker-ratings.ru 13:22
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
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Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
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Энергетика

WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель

Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
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Общество

Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов

В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
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Общество

Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае

Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Общество

В России снесли памятник русским солдатам

Lenta.ru 19:43
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
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Общество

Масочный режим ужесточили в Алтайском крае

Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
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Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
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Здоровье

В Мексике зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Мексиканские медики за минувшие сутки зарегистрировали 7 280 случаев заражения новым коронавирусом в стране, что на 285 больше, чем днем ранее.
ТАСС 20:50
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Доширак
Торговая марка продуктов быстрого приготовления, продающихся в России и ряде стран СНГ, а также Латвии. Название происходит от 도시락. Выпускается компанией «Корея Якулт». В России производством продуктов под маркой «Доширак» занимаются ООО «Доширак Коя» и ООО «Доширак Рязань», дистрибуцией - ООО «Доширак Рус». Лапша быстрого приготовления марки «Доширак» с конца 1990-х годов являлась лидером продаж в сегменте лапши быстрого приготовления на российском рынке, лишь в 2014 году уступив лапше под торговой маркой «Роллтон».
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