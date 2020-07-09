Экономика
Интерфакс«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ
Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО "Доширак Рус" в прошлом году составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году. Темпы роста ускорились с 12,6% годом ранее.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:41, Ашберн
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Валентина Матвиенко, являющаяся председателем Совета Федерации, прокомментировала систему получения политиками Российской Федерации статуса сенатора пожизненно.
CT news вчера в 15:15
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение
В Следственном комитете состоялся допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах.
RT на русском 15:08
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Кино
В Новой Зеландии возобновляют съемки сериала по «Властелину колец»
В четверг, 9 июля, в Новой Зеландии после ограничений из-за коронавируса возобновляют съемки сериала по "Властелину колец".
Piter.tv 01:17
Футбол
«Жирона» — «Альмерия»: будет ли борьба?
Предлагаем прогноз на игру «Жирона» - «Альмерия», она пройдёт 9 июля.
Все про Спорт ру вчера в 09:45
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Футбол
Шамиль Газизов назначен новым гендиректором ФК «Спартак»
Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором футбольного клуба "Спартак".
Москва 24 вчера в 16:22
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Происшествия
СМИ: Боец алтайского студотряда умер в результате вспышки ОРВИ в Змеиногорске
У студентов взяли анализы, коронавирус пока не подтвердили Вспышку ОРВИ зафиксировали в змеиногорском общежитии, где проживали 127 студентов, прибывшие из различных районов Алтайского края, чтобы пройти практику в сфере сельского хозяйства, сообщает "Змеиногорский вестник".
АМИТЕЛ 21:04
Общество
По «делу Белгазпромбанка» задержаны более 20 человек
Виктор Бабарико вместе с сыном был задержан 18 июня, вскоре после вступления в президентскую гонку.
Эхо Москвы 18:09
Теннис
Рублев обыграл Рууда на выставочном турнире в Австрии
Bookmaker-ratings.ru 13:22
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Общество
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
Общество
Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае
Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Общество
В России снесли памятник русским солдатам
Lenta.ru 19:43
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Общество
Масочный режим ужесточили в Алтайском крае
Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru 15:34
Здоровье
В Мексике зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки
Мексиканские медики за минувшие сутки зарегистрировали 7 280 случаев заражения новым коронавирусом в стране, что на 285 больше, чем днем ранее.
ТАСС 20:50