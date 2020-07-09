Экономика
Экономика сегодня«Доширак» обошел «Роллтон» по росту выручки на рынке РФ
Разрыв по выручке между "Дошираком" и "Роллтоном" на рынке России продолжает сокращаться. Так, в 2019 году темпы роста выручки ООО "Доширак Рус" превзошли показатели "Роллтона" почти в три раза, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс".
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Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка ООО "Доширак Рус" в прошлом году составила 11,5 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем в 2018 году. Темпы роста ускорились с 12,6% годом ранее.Интерфаксвчера в 09:01
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