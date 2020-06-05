По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».

Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».

Шоу-бизнес Анна Седокова и Янис Тимма развеяли слухи о расставании Седокова поспешила развеять сомнения и опубликовала снимок с нарисованным на стекле сердечком и словом «люблю», а в подписи к фото разместила стих, посвящённый Янису.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 138

Происшествия Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей. 15

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Здоровье В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19 НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 179

Биатлон Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.

Технологии Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.

Общество В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости». 641

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 2,3K

Футбол Лигу чемпионов могут доиграть в России Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 457

Общество В Норильске локализовали разлив дизельного топлива Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Общество Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади. 1

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала подарки в честь рождения второго ребенка Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарки, которые семья получила в честь рождения второго ребенка.

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 1K

Происшествия Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань» Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей. 84

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Политика Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ В социальной сети Facebook сообщения СМИ, контролируемых государством, получат специальную отметку, сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.

Политика Японский журналист предложил отобрать Курилы у России Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России. 2,9K

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 953