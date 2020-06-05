Экономика
ИзвестияДошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».
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Россияне на карантине стали меньше пить: выручка от алкоголя упала на треть
Комсомольская правда04:42
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Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
News.ru вчера в 16:55
Общество
Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
Общество
Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске
Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании.
Дождь вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова и Янис Тимма развеяли слухи о расставании
Седокова поспешила развеять сомнения и опубликовала снимок с нарисованным на стекле сердечком и словом «люблю», а в подписи к фото разместила стих, посвящённый Янису.
Чемпионат 03:44
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Происшествия
Жителя Иркутска задержали за кражу медицинских масок на 31 млн рублей
В Иркутске задержан мужчина, обвиняемый в незаконном лишении свободы предпринимателя с целью хищения у него крупной партии медицинских масок на сумму более 31 миллиона рублей.
Российская газета 04:40
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Здоровье
В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
Биатлон
Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР
Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.
Советский спорт 03:26
Технологии
Продавшая свой бренд Apple компания из Зеленограда резко повысила прибыль
Имя покупателя, как и сумма сделки, не раскрывалось, но источник, знакомый с деталями сделки, говорил, что права на указанный бренд купила американская компания Apple.
РБК 04:45
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальностью до 7 км
В России создается снайперская винтовка DXL-5, которая сможет поражать цели на рекордном расстоянии до 6–7 км. При уверенной стрельбе дальность составит 3 км. Об этом сообщил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:31
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в России
Матчи Лиги чемпионов сезона-2019/2020, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти на территории России, об этом рапортует издание Sport Bild.
Евро-футбол.ру вчера в 01:58
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Общество
В Норильске локализовали разлив дизельного топлива
Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:20
Общество
Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подарки в честь рождения второго ребенка
Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарки, которые семья получила в честь рождения второго ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 11:06
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
Суд «виртуально» арестовал создателя бренда «Довгань»
Хорошевский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест создателя бренда «Довгань» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве на сумму 1,5 млрд рублей.
BFM.ru 03:35
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика
Facebook начнет специально маркировать страницы государственных СМИ
В социальной сети Facebook сообщения СМИ, контролируемых государством, получат специальную отметку, сообщил глава отдела кибербезопасности Facebook Натан Глейхер.
РБК 03:26
Политика
Японский журналист предложил отобрать Курилы у России
Южно-Сахалинск, 5 июня 2020, 04:39 — REGNUM В японских социальных сетях высмеяли журналиста и политолога Юкио Касияму, потребовавшего забрать Курилы у России.
REGNUM вчера в 21:39
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.
РБК 04:20
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Космос
Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon
Ореанда-Новости вчера в 04:22
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29