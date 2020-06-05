Экономика
ИзвестияДошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
СК опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова
Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную незадолго до штурма квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБРа.
Эхо Москвы 01:31
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Число заболевших COVID-19 в России приблизилось к 450 тыс
Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 449,8 тыс. случаев COVID-19.
РБК 04:06
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Экономика
Сбербанк в Москве одобрил кредиты под 2% на 1,7 миллиарда рублей
Сбербанк в Москве одобрил более 550 кредитов предпринимателям под 2% годовых.
Российская газета 02 июня в 02:00
Общество
Катастрофа в Норильске за день лишила Потанина миллиарда долларов
Уралинформбюро 03:45
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия пляжей Юга России
Будущее России. Национальные проекты 03 июня в 09:34
Здоровье
В Башкирии расследуют два случая смерти медицинских работников
Уфа, 5 июня 2020, 10:44 — REGNUM Расследование двух случаев смерти медицинских работников проводят в фонде социального страхования РФ по Башкирии.
REGNUM 03:44
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Происшествия
Задержан объявленный в международный розыск фигурант по делу бывшего замглавы Шадринского района
Коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков, один из обвиняемых по делу бывшего заместителя главы Шадринского района Вячеслава Рознина и объявленный в международный розыск, был задержан в Шадринске.
45.ru 03:55
Гаджеты
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra временно подешевели в РФ
Astera вчера в 14:50
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Общество
Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров
Сервис доставки еды Delivery Club проверит сообщения о готовящейся забастовке курьеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
РБК вчера в 15:17
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM вчера в 16:03
Общество
В России за сутки умерли 144 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 144 человека с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Политика
В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы
Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru вчера в 12:18
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
О чем предупреждал Ростехнадзор В 2017 – 2018 годах Ростехнадзор провел три крупные проверки ТЭЦ-3: были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета 03 июня в 04:08
Здоровье
Минздрав изменил порядок приема пациентов из-за коронавируса
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Минздрава, которым устанавливаются временные правила приема пациентов в организациях, где оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях сохранения риска распространения коронавируса.
SM News 03 июня в 11:38
Здоровье
В Свердловской области рекордно выросло число заражённых коронавирусом
Екатеринбург, 3 июня 2020, 11:29 — REGNUM В Свердловской области за сутки зарегистрировано 357 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03 июня в 04:29
Политика
Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами
С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия вчера в 07:17