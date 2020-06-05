По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».

с чего всё началось

По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%

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