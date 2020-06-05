Экономика
ИзвестияДошли до выручки: оборот малого и среднего бизнеса упал в мае на 41%
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Автоспорт
Кристиан Хорнер: Феттель и Хэмилтон станут головной болью для Mercedes
Руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер предупредил конкурентов из Mercedes о том, что приглашение Себастьяна Феттеля на место напарника другого многократного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона будет чревато последствиями.
Autosport.com.ru 03:57
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Компания Broadcom во время квартальной конференции заявила о сезонной аномалии, связанной с изменением выручки, которая может быть обусловлена задержкой выхода новых iPhone.
iReactor 02:22
Общество
Число больных с коронавирусом в России приблизилось к 450 тысячам
За все время эпидемии в России коронавирусом заразились 449 834 человека. Умерли 5 528 человек, выздоровели 212 680 пациентов.
URA.Ru 03:39
Здоровье
Томский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
REGNUM 03:07
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Титов попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес.
Коммерсантъ 03:59
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам.
Ведомости вчера в 16:52
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
"Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом".
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел COVID-19
РИА Новости 01:58
Общество
Названы сферы с наиболее высокими зарплатами в России
Аналитики сервиса "Работа.ру" изучили свыше 150 тыс. вакансий за май этого года и назвали отрасли, которые предлагают самые высокие зарплаты.
Газета.Ru 03:01
Здоровье
В ярославской инфекционной больнице сменился главврач
С сегодняшнего дня в ярославской инфекционной больнице к исполнению обязанностей главного врача приступила Задыне Худоян.
Городские новости (г. Ярославль) 02:50
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в 2017 и 2018 годах указывала «дочке» «Норильского никеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Полицейский объяснил выстрелы в укравшего обои россиянина
Сотрудник полиции объяснил выстрелы в укравшего обои 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова, который был убит в результате спецоперации.
Lenta.ru вчера в 23:25
Технологии
«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»
Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru вчера в 04:39
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
Начало разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которого власти ввели режим ЧС, попало на видео.
Lenta.ru 03 июня в 11:57
Общество
В Роскачестве назвали водку самым безопасным продуктом
Специалисты Роскачества назвали водку самым безопасным продуктом в России.
Известия 01:56
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
Российская газета вчера в 02:11
Технологии
В Роскосмосе приблизились к созданию кислородно-метанового двигателя
SM News 03 июня в 05:53
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,79 рубля, опустившись на 36 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03 июня в 03:45
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:05
Политика
Twitter удалил ролик Трампа о гибели афроамериканца Флойда
Российская газета 02:42