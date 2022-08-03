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Досмотр первого судна с украинским зерном в Стамбуле проведет делегация из 20 человек

Сухогруз Razoni прибыл в Стамбул накануне вечером.
РИА Новости
"Досмотр проведет делегация из 20 человек в составе представителей из Турции, России, Украины и ООН. После досмотра судно продолжит путь <...>. Досмотр начнется в ближайшие часы", — сообщил телеканал.
РИА Новости
Финальная точка маршрута — порт Триполи в Ливане.
РИА Новости
В Стамбуле 22 июля Россия, Турция, Украина и ООН заключили сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
ТВ Центр

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В Стамбуле проводится первый досмотр судна в рамках зернового коридора
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