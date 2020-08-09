Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

В Белоруссии за пять дней досрочного голосования на президентских выборах явка составила 41,7%. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина. "Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%", - заявила она в эфире телеканала "Беларусь-1".