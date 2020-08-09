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Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

В Белоруссии за пять дней досрочного голосования на президентских выборах явка составила 41,7%. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина. "Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%", - заявила она в эфире телеканала "Беларусь-1".В источнике
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Известия

Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии

Известия06:07
ИА Красная Весна

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента

ИА Красная Веснавчера в 16:39
REGNUM

Досрочно на выборах президента Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

REGNUM01:35
Газета.Ru

В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 41,7% граждан

Газета.Ru01:21
ТАСС

Досрочно на президентских выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

ТАСС01:07
РИА Новости

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

РИА Новости01:34
МИР 24

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко проголосовал на выборах президента досрочно

МИР 24вчера в 09:46
КП - Беларусь

В ЦИК рассказали о рекордной явке: За четыре дня досрочного голосования явка избирателей уже достигла 32,24%

КП - Беларусьвчера в 02:41

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
21

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
1,6K

Huawei Mate 40 станет последним смартфоном с чипсетом Kirin

Генеральный директор Huawei Ричард Юй недавно выступил на китайском саммите по информационным технологиям 2020 года, рассказав о предстоящих телефонах Mate 40, следующем флагманском чипсете и проблемах поставок, с которыми сталкивается его компания из-за торговой войны.
NewInformвчера в 02:29
10

В Севастополе состоялось гашение марки, посвящённой байк-шоу

В мероприятии принял участие лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь07:08
66

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
63

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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