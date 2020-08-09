Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Досрочно на выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

В Белоруссии за пять дней досрочного голосования на президентских выборах явка составила 41,7%. Об этом сообщила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина. "Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%", - заявила она в эфире телеканала "Беларусь-1".В источнике
Подробнее о событии
Известия

Более 50% избирателей проголосовали на выборах президента Белоруссии

Известия06:07
RT на русском

В ЦИК Белоруссии уточнили данные по явке на досрочные выборы

RT на русском01:42
РИА Новости

На выборах в Белоруссии досрочно проголосовали 41,7% избирателей

РИА Новости01:34
Газета.Ru

В Белоруссии на выборах президента досрочно проголосовали 41,7% граждан

Газета.Ru01:21
ТАСС

Досрочно на президентских выборах в Белоруссии проголосовали 41,7% избирателей

ТАСС01:07
ИА Красная Весна

В Белоруссии на выборах президента проголосовали уже больше 45% избирателей

ИА Красная Весна04:54
МИР 24

Явка на выборах президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования составила 32,24%

МИР 24вчера в 02:25
КП - Беларусь

По данным на 14:00 в Беларуси проголосовали 65,19% избирателей

КП - Беларусь08:10

В Белоруссии началось основное голосование на выборах президента

Помимо Александра Лукашенко (глава Белоруссии с 1994 года) к выборам на пост президента допущены: Светлана Тихановская, супруга арестованного блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
Новые Известия02:34

В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
4,4K

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
80

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
14

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией.
Известия03:06
54