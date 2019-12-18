Экономика

News.ruNews.ruДосрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить

Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года. Для этого достаточно внести поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Накопления встанут на три года

Досрочные переводы могут заморозить в следующем году Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

Пенсионный рынок медленно отходит от «заморозки»

Интерфаксвчера в 05:22

Накопления встанут на три года

Коммерсантъвчера в 18:18

Мораторий на досрочную смену гражданами НПФ будет действовать 3 года вместо обсуждаемых 5 - ЦБ

Финмаркетвчера в 06:08

Власти лишат 40 миллионов россиян права распоряжаться своими пенсионными накоплениями

URA.Ruвчера в 20:22

40 млн граждан ждёт очередной «пенсионный» обман? Эксперты задумались над «заморозкой» от ЦБ

Царьград01:51

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить

News.ruвчера в 21:59

ЦБ предлагает ввести мораторий на досрочный перевод накоплений

Саминвесторвчера в 06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Взгляд.ру 07:27
Финансы

Шведский центробанк пошел против всего мира

Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Lenta.ru 14:53
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту стрельбы в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы, устроенной на Большой Лубянке в центре Москвы.
Вечерняя Москва 11:40
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде прошли испытания беспилотной машины

ГТРК Нижний Новгород 00:23
Политика

Переговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
Национальная служба новостей 17:13
Космос

Новый космический корабль Starliner в пятницу впервые отправится к МКС

В пятницу к МКС стартует новейший космический корабль Starliner, разработанный и построенный для NASA компанией Boeing.
Росбалт 16:40
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Авто

Бренд Chery рассказал о новинках для России на 2020 год

В 2020 году компания Chery планирует привезти в Россию новый кроссовер семейства Tiggo и начать продажи автомобилей премиального суббренда Exeed.
Автоновости дня 06:01
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК 16 декабря в 19:47
Политика

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Интерфакс 06:54
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science вчера в 08:46
Здоровье

Эти три продукта защищают от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com вчера в 01:12
Происшествия

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП

Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Piter.tv 14:22
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru 15:21
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 02:02
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе Минамино из «Ред Булл Зальцбург»

Чемпионат 03:06
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Авто

Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня 12:05
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 06:13
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 01:20
Политика

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
РБК 15:33
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Здоровье

Нижегородская область хочет получить 10 млрд руб. на развитие медицины

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам пресс-конференции Владимира Путина сегодня, 19 декабря, сообщил о том, что регион направит около 10 млрд рублей на программу развития первичной медпомощи.
Тема Нижний Новгород 15:35
Экономика

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы россиян за девять месяцев начали расти.
RT на русском вчера в 11:58
Политика

Путин отказался дать характеристику Зеленскому

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что никогда не дает характеристики действующим и ушедшим со своих постов бывшим лидерам стран.
Lenta.ru 04:54
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Футбол

Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку

Чемпионат 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное