Экономика
News.ruДосрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года. Для этого достаточно внести поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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