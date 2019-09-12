Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceДосрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить на три года

Досрочные переводы пенсионных накоплений между НПФ предварительно могут быть заморожены на три года с даты принятия соответствующего законопроекта, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
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с чего всё началось

ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС07:38

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ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

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Эхо Москвы08:30

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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