Экономика
Rambler News ServiceДосрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить на три года
Досрочные переводы пенсионных накоплений между НПФ предварительно могут быть заморожены на три года с даты принятия соответствующего законопроекта, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
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с чего всё началось
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.ТАСС07:38
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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