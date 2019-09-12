ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

с чего всё началось

Досрочные переводы пенсионных накоплений между НПФ предварительно могут быть заморожены на три года с даты принятия соответствующего законопроекта, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить на три года

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