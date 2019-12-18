Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года. Для этого достаточно внести поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить в 2020 году

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