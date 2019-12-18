Экономика
News.ruДосрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить в 2020 году
Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года. Для этого достаточно внести поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
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В суде над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивом использовали как доказательство российскую пропаганду, в частности материал «Русской Весны», пишет The New York Times.
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Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
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Встреча состоялась на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 7-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Астераса», который успешно реализовал полузащитник АЕКа Петрос Манталос.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
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Армия и оружие
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