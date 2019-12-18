Экономика

News.ruNews.ruДосрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить в 2020 году

Центробанк намерен заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан уже с 2020 года. Мораторий может быть введён на три года. Для этого достаточно внести поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В ЦБ заявили о снижении досрочной смены НПФ в 10 раз

REGNUM16 декабря в 05:29

Власти лишат 40 миллионов россиян права распоряжаться своими пенсионными накоплениями

URA.Ru20:22

Накопления встанут на три года

Коммерсантъ18:18

Досрочные переводы пенсионных накоплений могут заморозить в 2020 году

News.ru21:59

Мораторий на досрочную смену гражданами НПФ будет действовать 3 года вместо обсуждаемых 5 - ЦБ

Финмаркет06:08

ЦБ предлагает ввести мораторий на досрочный перевод накоплений

Саминвестор06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Авто

Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили

Московский Комсомолец вчера в 13:07
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Политика

«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК 11:11
Происшествия

В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада

Российская газета 22:06
Политика

New York Times: Это опасно — сайт «Русская Весна» помог посадить в ЕС украинского военного на 24 года

В суде над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивом использовали как доказательство российскую пропаганду, в частности материал «Русской Весны», пишет The New York Times.
Rusvesna.su 22:00
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК 16:00
Здоровье

Начинаем производственную гимнастику

С 2020 года на Ямале начнут внедряться модельные корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих».
Полярный круг 22:10
Футбол

«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет

Газета.Ru 16:33
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт 18:04
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
КТВ-Луч 15:45
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru 20:30
Общество

Госдума изменила порядок расселения аварийного жилья

Депутаты Государственной думы приняли закон о совершенствовании механизмов переселения из аварийного жилья, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 09:54
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 14:22
Футбол

АЕК одержал вторую победу подряд под руководством Карреры

Встреча состоялась на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Уже на 7-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Астераса», который успешно реализовал полузащитник АЕКа Петрос Манталос.
Чемпионат 14:50
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 10:40
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Политика

На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows

На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Live24 03:55
Футбол

Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Soccer.ru 10:02
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru 19:25
Политика

Путин и Эрдоган провели второй телефонный разговор

SM News вчера в 09:39
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 08:29
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости 21:16
Футбол

Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см

Газета.Ru 20:55
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru 19:47
Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
КиноПоиск 03:10
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 09:50
Футбол

«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Боруссия» догнала «Лейпциг»

В другом матче тура «Боруссия» из Менхенгладбаха дома выиграла у «Падерборна» со счетом 2:0. Менхенгладбахцы сравнялись по набранным очкам с «Лейпцигом», но уступают им по дополнительным показателям — у обоих клубов по 34 очка.
Sportbox.RU 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное