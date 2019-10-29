Политика
Daily StormБританский парламент проведет досрочные выборы 12 декабря
Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон выдвинул свой законопроект о выборах уже трижды, на этот раз его поддержало необходимое большинство.
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Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
Общество
На дне Тихого океана нашли обломки потопленного японского авианосца
Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана, на глубине почти 5,5 тыс. м, обломки крупного военного корабля, предположительно, японского императорского флота, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года.
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Общество
«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Армия и оружие
Турция разминирует зону совместного патрулирования с Россией
Минобороны Турции объявило начало разминирования сирийских маршрутов совместного патрулирования с Россией.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, "поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете" в здании администрации президента РФ, "тем самым распорядившись ими".
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Общество
Какой цвет может стать талисманом для разных знаков зодиака
Овнам подходит яркий и активный цвет. Красный – талисман этого знака зодиака.
Спорт
Вышел финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Electronic Arts выпустила финальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order перед релизом игры, который состоится 15 ноября на PC, Xbox One, PlayStation 4. В ролике частично показан игровой процесс, такой как битва на световых мечах и демонстрация способностей главного героя.
Политика
Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Коломойского начинают серьезно прессовать в США
Скандально известного украинского олигарха Игоря Коломойского, ставшего спонсором предвыборной кампании действующего президента Украины, в США подозревают в создании организованной преступной группировки.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен
Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Происшествия
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Наука
Резистентность: зачем она?
Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»
"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Армия и оружие
В Турции опровергли планы покупки у России Су-35
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Общество