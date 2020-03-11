Политика
РБКДосрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
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с чего всё началось
Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.РБКвчера в 23:34
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Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
Boeing потеряет около $19 млрд из-за проблем с 737 MAX
Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд, сообщает телеканал CNN.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Авто
Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Здоровье
Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ
Второй человек в истории полностью излечился от вируса, сообщается в докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опубликовала первый пост после скандала с Джиганом
Популярная Instagram-блогерша Оксана Самойлова опубликовала первый пост в социальной сети Instagram после скандала со своим супругом, репером Джиганом.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином
Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
Политика
Трамп хочет ввести «налоговые каникулы» в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность освобождения американцев от уплаты налога на заработную плату до конца года в связи с распространением коронавируса, сообщил 10 марта журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Общество
Правительство Украины планирует запретить спортивные соревнования из-за коронавируса
Кабинет министров Украины сегодня собирается наложить запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны из-за ситуации с коронавирусом.
Единоборства
Кадыров оказался для Емельяненко нещадным тренером
Напомним, что ближайший бой Емельяненко-младшего пройдет 3 апреля на турнире ACA 107. Боец сразится с Магомедом Исмаиловым.
Кино
Появился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
Хоккей
Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Общество
Новосибирское УФАС оштрафовало картели почти на 200 млн рублей
В совокупности надзорный орган почти на 200 млн рублей оштрафовал фирмы, организовавшие картели на госзакупках, проводимых клиникой.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Здоровье
В Ростовской области под наблюдением из-за коронавируса остаются 198 человек
В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за нового коронавируса остаются 198 человек.
Происшествия
Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике
Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
Происшествия
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Космос