Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.

с чего всё началось

Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

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