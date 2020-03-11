Политика

РБКРБКДосрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
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с чего всё началось

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБКвчера в 23:34

Подробнее о событии

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

РБКвчера в 23:34

РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

URA.Ru01:00

Что произошло за ночь 11 марта. Коротко

Новая газета01:10

СМИ: коммунисты сорвали планы Кремля по досрочным выборам в Госдуму

News.ru00:26

СМИ: Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент

БИЗНЕС Online01:00

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Piter.tv01:36

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Мой Брянск01:48
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru вчера в 13:56
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Общество

Boeing потеряет около $19 млрд из-за проблем с 737 MAX

Проблемы с самолетами 737 MAX обойдутся компании Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд, сообщает телеканал CNN.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Авто

Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены

Российская газета вчера в 13:33
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Здоровье

Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Второй человек в истории полностью излечился от вируса, сообщается в докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.
МИР 24 вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии

RT на русском 00:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опубликовала первый пост после скандала с Джиганом

Популярная Instagram-блогерша Оксана Самойлова опубликовала первый пост в социальной сети Instagram после скандала со своим супругом, репером Джиганом.
iReactor вчера в 21:52
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
RT на русском 01:52
Политика

Трамп хочет ввести «налоговые каникулы» в связи с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность освобождения американцев от уплаты налога на заработную плату до конца года в связи с распространением коронавируса, сообщил 10 марта журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
REGNUM вчера в 19:13
Общество

Правительство Украины планирует запретить спортивные соревнования из-за коронавируса

Кабинет министров Украины сегодня собирается наложить запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны из-за ситуации с коронавирусом.
Спорт-Экспресс 01:00
Единоборства

Кадыров оказался для Емельяненко нещадным тренером

Напомним, что ближайший бой Емельяненко-младшего пройдет 3 апреля на турнире ACA 107. Боец сразится с Магомедом Исмаиловым.
Кавказ Пост вчера в 22:22
Кино

Появился финальный трейлер «Черной вдовы»

Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Вечерняя Москва 09 марта в 21:55
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге

Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Rambler News Service вчера в 04:49
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.
RT на русском вчера в 23:54
Хоккей

Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»

Газета.Ru вчера в 23:51
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём

8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Курские известия вчера в 02:38
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Вести.Ru вчера в 06:54
Общество

Новосибирское УФАС оштрафовало картели почти на 200 млн рублей

В совокупности надзорный орган почти на 200 млн рублей оштрафовал фирмы, организовавшие картели на госзакупках, проводимых клиникой.
RuNews24.ru вчера в 22:59
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Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК вчера в 16:10
Здоровье

В Ростовской области под наблюдением из-за коронавируса остаются 198 человек

В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за нового коронавируса остаются 198 человек.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:23
Происшествия

Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике

Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
Газета.Ru 00:16
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Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
РИА Новости 01:17
Происшествия

Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток

Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Lenta.ru вчера в 22:18
Космос

Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде

ТАСС Наука вчера в 09:03
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