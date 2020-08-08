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Мойка78
Мойка78

Доставившее селитру судно затонуло у берегов Бейрута в 2018 году

Заход в Бейрут грузинского судна был внеплановым — этого потребовали технические неполадки. Груз сложили на берегу, а в феврале 2018 года в течение нескольких дней корабль ушел под воду в северной части акватории порта.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
 (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
Коммерсантъ01:15
Подробнее о событии
РБК

NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

РБК02:28
РЕН ТВ

Судно, доставившее в Бейрут аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

РЕН ТВ00:44
Lenta.ru

Раскрыта судьба судна с аммиачной селитрой после прибытия в Бейрут

Lenta.ru01:15
Коммерсантъ

NYT: перевозившее аммиачную селитру судно затонуло в Бейруте в 2018 году

Коммерсантъ01:15
Известия

NYT выяснила судьбу доставившего в Бейрут селитру судна Rhosus

Известия01:09
РИА Новости

СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

РИА Новости02:17
ТАСС

NYT: судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

ТАСС00:13

Во время пандемии принудительно госпитализировали более 500 россиян

Как сообщили в Генпрокуратуре России, прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции - более 200, о принудительной госпитализации - более 300.
Интерфакс08:54

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Как сообщает ToDay News Ufa, самое первое испытание американской ракеты, которая имеет гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body, произошла еще весной, девятнадцатого марта, однако общественности результат данных испытаний был продемонстрирован только на днях, четвертого августа.
ToDay News Ufa09:07
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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В 2021 году выбор лекарств по федеральной льготе значительно расширится

С 2021 года граждане, имеющие право на федеральную льготу, могут получать в соответствии со стандартами лечения полный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый распоряжением правительства РФ.
Комиинформ08:42