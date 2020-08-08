Доставившее селитру судно затонуло у берегов Бейрута в 2018 году
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Заход в Бейрут грузинского судна был внеплановым — этого потребовали технические неполадки. Груз сложили на берегу, а в феврале 2018 года в течение нескольких дней корабль ушел под воду в северной части акватории порта.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
(NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
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