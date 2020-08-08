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Мойка78
Мойка78

Доставившее селитру судно затонуло у берегов Бейрута в 2018 году

Заход в Бейрут грузинского судна был внеплановым — этого потребовали технические неполадки. Груз сложили на берегу, а в феврале 2018 года в течение нескольких дней корабль ушел под воду в северной части акватории порта.В источнике
С чего всё началось
Судно Rhosus, с которого конфисковали аммиачную селитру в Бейруте, затонуло в порту города в 2018 году, сообщила The New York Times
 (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки и другие данные о передвижении судов.
Коммерсантъ01:15
Подробнее о событии
РБК

NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна

РБК02:28
РИА Новости

СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого взорвалась в Бейруте

РИА Новости02:17
ТАСС

NYT: судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

ТАСС00:13
Коммерсантъ

NYT: перевозившее аммиачную селитру судно затонуло в Бейруте в 2018 году

Коммерсантъ01:15
Известия

NYT выяснила судьбу доставившего в Бейрут селитру судна Rhosus

Известия01:09
РЕН ТВ

Судно, доставившее в Бейрут аммиачную селитру, затонуло в 2018 году

РЕН ТВ00:44
Lenta.ru

Раскрыта судьба судна с аммиачной селитрой после прибытия в Бейрут

Lenta.ru01:15

Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»
РИА Новости07:13
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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«Первым делом мы построим самолёты»: ОАК объединяет КБ «Илюшин» и «Туполев»

По данным издания, ОАК в ходе очередной реформы приняла решение об объединении под единым управлением КБ "Ильюшин", подконтрольных ему предприятий "Авиастар-СП" и ВАСО с одной стороны и связки КБ "Туполев" – Казанский авиазавод — с другой.
Военное обозрение06:39

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением Boeing

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с жертвами при жесткой посадке пассажирского самолета в городе Кожикод.
РЕН ТВ06:00
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В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46
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Группа ВТБ перестала быть единоличным акционером «Деметра Холдинг»

Группа ВТБ в апреле 2020 года перестала быть единоличным акционером ООО "Деметра Холдинг"; компания в результате привлечения внешних инвесторов стала совместным предприятием, где ВТБ владеет долей в 50,001%, сообщил журналистам член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
РИА Новостивчера в 12:39

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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