Доставившее селитру судно затонуло у берегов Бейрута в 2018 году

Заход в Бейрут грузинского судна был внеплановым — этого потребовали технические неполадки. Груз сложили на берегу, а в феврале 2018 года в течение нескольких дней корабль ушел под воду в северной части акватории порта.