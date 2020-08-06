По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей.

с чего всё началось

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

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