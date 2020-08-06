Общество
Вести.RuДоставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Читать в источнике
Оценить940
с чего всё началось
По данным ритейлеров, из-за новых СанПиНов по предоставлению услуг населению — проект уже находится на утверждении в Роспотребнадзоре — доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, в среднем до 600 рублей.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи остался на уровне 72,88 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и остался на уровне закрытия предыдущих торгов - 72,88 рубля, курс евро вырос на 0,12%, до 86,5475 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 135, передаёт Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.
RT на русском вчера в 11:55
Футбол
ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
Армия и оружие
Новейший российский пистолет «Удав» поступил в серийное производство
Производство первой партии серийной версии новейшего российского пистолета «Удав», который был создан специально для вооруженных сил страны, уже стартовало на базе ЦНИИточмащ.
Актуальные Новости вчера в 08:01
Происшествия
Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов уходит в отставку.
Городовой вчера в 08:16
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний вчера в 03:20
Общество
Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений
Руководство федерального Роспотребнадзора предлагает Санкт-Петербургу переходить ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
RT на русском вчера в 13:00
Политика
Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока
Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM вчера в 20:48
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Политика
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
РИА Новости 03:09
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв кандидата в белорусские президенты Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой.
RT на русском вчера в 14:30
Политика
На выборах в Белоруссии за два дня проголосовали 12,75% избирателей
Явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%, сообщает Центризбирком республики.
Взгляд.ру 02:39
Путешествия
«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты
В пятерку самых популярных курортов вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта.
РБК 02:04
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
В Хабаровске обрушился строящийся комбинированный железнодорожный мост через Амур. В результате пострадали 17 военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 21:29
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Газета.Ru вчера в 14:24
Авто
Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод
Как стало известно, пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод. Вместо него клиенту выдали новый автомобиль.
Tvoe-avto.com 03:00
Политика
Помпео: США и Россия достигли прогресса по Договору о СНВ
В июне США и РФ начали переговоры по вопросу договора СНВ-3, который истекает в феврале следующего года, но может быть продлен на пять лет.
RuNews24.ru 00:29
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Общество
Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж
По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 03 августа в 05:39
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59