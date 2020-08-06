Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
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В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщает газета «Известия
» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой.
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