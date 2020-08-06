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Вести.Ru
Вести.Ru

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщает газета «Известия
» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой.
RT на русском18:30
Подробнее о событии
URA.Ru

Доставка товаров на дом подорожает в два раза

URA.Ru18:38
REGNUM

Колбаса без шампуня: упор на качество упаковки товаров

REGNUM08:29
РИА Новости

«Известия»: доставка товаров может подорожать в два раза

РИА Новости23:27
ТАСС

«Известия»: цена доставки заказов из магазинов может вырасти вдвое из-за нового СанПиНа

ТАСС19:32
Телеканал 360°

Соседство котлет и порошков посчитали опасным. Но это вызовет рост цен на доставку

Телеканал 360°08:43
RT на русском

СМИ: Доставка товаров в России может подорожать в два раза

RT на русском18:30
Известия

Бизнес предупредил о риске двукратного подорожания доставки товаров

Известия17:56

Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов
REGNUM03:56
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском05:55
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
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