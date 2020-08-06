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Вести.Ru
Вести.Ru

Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщает газета «Известия
» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила главному санитарному врачу Анне Поповой.
RT на русском18:30
Подробнее о событии
РБК

СМИ сообщили о возможном подорожании доставки товаров в два раза

РБК20:34
ТАСС

Роспотребнадзор предлагает запретить совместную перевозку продуктов и бытовой химии

ТАСС03:13
РИА Новости

«Известия»: доставка товаров может подорожать в два раза

РИА Новости23:27
REGNUM

Роспотребнадзор хочет запретить перевозить вместе бытовую химию и продукты

REGNUM04:00
URA.Ru

Доставка товаров на дом подорожает в два раза

URA.Ru18:38
RT на русском

СМИ: Доставка товаров в России может подорожать в два раза

RT на русском18:30
Известия

Бизнес предупредил о риске двукратного подорожания доставки товаров

Известия17:56
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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Лукашенко заявил о гибридной войне против Белоруссии

В отношении Белоруссии идёт гибридная война, необходимо быть готовыми к «пакостям с любой стороны», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании.
RT на русском05:55
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Опубликовано видео пусков ракет комплекса «Искандер» под Астраханью

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в в ходе оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) уничтожили цель, имитирующую объект условного противника с помощью ракет комплекса "Искандер".
ТАСС04:13
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском01:15
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Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября

Разработчики уже объявили, что xCloud поддерживает не только контролер Xbox One, но также DualShock 4. Помимо этого одновременно с официальным запуском американская компания начнет предлагать два геймпада, созданных специально для облачного игрового сервиса.
Asteraвчера в 03:32
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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