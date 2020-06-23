Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.

с чего всё началось

К продажам лекарств следует допустить не только аптеки, но и розничные онлайн-компании. Это поможет сделать доставку бесплатной и быстрой. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

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