Общество
URA.RuДоставку лекарств в России хотят сделать бесплатной
К продажам лекарств следует допустить не только аптеки, но и розничные онлайн-компании. Это поможет сделать доставку бесплатной и быстрой. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Общество
Палата адвокатов назвала поведение защитников Ефремова самопиаром
Адвокаты ведут активную деятельность в обсуждении происшествия: дают интервью представителям СМИ, участвуют в телевизионных шоу, сообщают сведения, которые нельзя разглашать, и откровенно используют причастность к делу в качестве самопиара, говорится в сообщении ФПА.
Экономика сегодня 09:39
Общество
Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13 до 15 процентов налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год.
РИА Новости 10:23
Авто
Пенсионер купил себе McLaren 720S Spider на каждый день
Как и ожидалось, Харрфельдт - настоящий петролхэд.
Top Gear Russia 06:03
Общество
Российский суд отказал в прогулках заболевшему раком инвестору из США
В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак.
Lenta.ru 09:09
Общество
В Ялте приняли присягу дворники
Крымская газета 05:57
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Экономика
Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом
Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
REGNUM вчера в 04:47
Общество
ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой
Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
Здоровье
На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики
Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 09:06
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке
Авиакомпания отследила передвижение клетки, она была аккуратно получена, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, так же аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа, отметил Демин.
Ведомости 06:47
Игры
Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk вчера в 11:24
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Газета.Ru 05:06
Происшествия
Осужден фигурант дела о хищении при стройке резиденции Путина
Московский Комсомолец 06:56
Армия и оружие
Кого может победить украинская армия
Rambler News Service 05:16
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости 04:48
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 04:12
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Футбол
Игрок «Сочи» ответил на критику за празднование гола в ворота «Ростова»
Полузащитник "Ростова" Никита Колдунов прокомментировал критику в свой адрес за празднование гола в ворота "Ростова" Ранее основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков.
РИА Новости 10:07
Происшествия
В Татарстане разбили памятник Герою Советского Союза
По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова проводится проверка по факту повреждения бюста Героя Советского Союза Хайруллина Х.З. в селе Кугеево Зеленодольского муниципального района.
Казанский репортер 09:32
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50