Общество

URA.RuURA.RuДоставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

К продажам лекарств следует допустить не только аптеки, но и розничные онлайн-компании. Это поможет сделать доставку бесплатной и быстрой. Об этом говорится в письме Торгово-промышленной палаты министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
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с чего всё началось

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой. Сейчас она стоит в среднем 300 рублей за заказ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Депутат Госдумы объяснил, почему продажа лекарств на крупных интернет-площадках не скажется на их качестве

Телеканал 360°09:01

Доставку лекарств в России хотят сделать бесплатной

URA.Ruвчера в 18:24

«Известия»: в ТПП предложили разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств

ТАССвчера в 21:22

В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной

Lenta.ruвчера в 21:01

СМИ узнали о предложении разрешить онлайн-продажу лекарств ретейлерами

РБКвчера в 22:48

Доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной

РЕН ТВвчера в 17:38

Аптечные сети выступили против допуска онлайн-ритейлеров к продажам лекарств

Известиявчера в 19:21
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Общество

Палата адвокатов назвала поведение защитников Ефремова самопиаром

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В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить условия домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого диагностировали рак.
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Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

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В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Экономика

Более четверти накоплений граждан России размещены за рубежом

Москва, 22 июня 2020, 11:47 — REGNUM Российские граждане располагают накоплениями в размере $1,6 трлн, при этом более 25% накоплений размещены за рубежом.
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ЕСПЧ присудил €20 тыс. Жанне Немцовой

Суд постановил, что Россия обязана в трехмесячный срок выплатить Жанне Немцовой, представляющей в этом деле интересы своего погибшего отца, в общей сложности €20,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и возмещения расходов.
ТАСС 05:26
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Здоровье

На Украине из «чернобыльской» больницы начали массово увольняться медики

Харьков, Украина, 23 июня 2020, 16:06 — REGNUM В Харькове из диспансера радиационной защиты начали массово увольняться медики, заявила 23 июня директор учреждение Ирина Пирогова, сообщает «Интерфакс-Украина».
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«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

Авиакомпания отследила передвижение клетки, она была аккуратно получена, доставлена на борт, правильно закреплена и в полете не перемещалась, так же аккуратно разгружена и доставлена в зал выдачи багажа, отметил Демин.
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Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
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Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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Игрок «Сочи» ответил на критику за празднование гола в ворота «Ростова»

Полузащитник "Ростова" Никита Колдунов прокомментировал критику в свой адрес за празднование гола в ворота "Ростова" Ранее основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков.
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В Татарстане разбили памятник Герою Советского Союза

По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова проводится проверка по факту повреждения бюста Героя Советского Союза Хайруллина Х.З. в селе Кугеево Зеленодольского муниципального района.
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