Валентин Диденко заказал на день рождения жены 60 килограммов сухого льда. Доставщика мужчина заверил, что не первый раз сталкивается с этим веществом и знает, как с ним обращаться. Водитель, который привез Диденко сухой лед, рассказал «360», что заказ у него принимал сам Валентин.

с чего всё началось

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360". В пятницу Диденко, ее муж и друзья отмечали день рождения блогера.

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