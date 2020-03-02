Общество

РИА НовостиРИА НовостиДоставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "360". В пятницу Диденко, ее муж и друзья отмечали день рождения блогера.
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с чего всё началось

Доставщик сухого льда рассказал о разговоре с мужем блогерши-миллионщицы перед гибелью

Валентин Диденко заказал на день рождения жены 60 килограммов сухого льда. Доставщика мужчина заверил, что не первый раз сталкивается с этим веществом и знает, как с ним обращаться. Водитель, который привез Диденко сухой лед, рассказал «360», что заказ у него принимал сам Валентин.
Телеканал 360°10:03

Подробнее о событии

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

РИА Новости17:19

Доставщик вспомнил, как передавал сухой лед мужу блогерши перед трагедией в бассейне

URA.Ru12:07

Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»

Комсомольская правда11:11

Опубликован последний разговор погибшего в бане супруга блогерши с продавцом сухого льда

Вести.Ru09:23

Доставщик сухого льда рассказал о разговоре с мужем блогерши-миллионщицы перед гибелью

Телеканал 360°10:03

Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда

Lenta.ru08:02

60 кг смерти: РЕН ТВ публикует переписку мужа Диденко о сухом льде

РЕН ТВ07:33
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Хоккей

Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку

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Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
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Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

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