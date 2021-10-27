«Проект оценивается в [сумму] порядка 62 млрд руб., и, по нашим расчетам, около 30 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета», — сообщили РБК в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует строительство крупных инфраструктурных проектов).
Другая женщина, назвавшаяся Хлоей, пожаловалась, что из-за оказываемого на нее давления была вынуждена в университете заняться сексом с трансгендерной женщиной, хотя неоднократно объясняла ей, что не хочет этого.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что сам Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.