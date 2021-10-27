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Достройку платной трассы Москва-Петербург профинансируют из ФНБ

Правительство определилось, за счет каких средств будет завершено строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева».
РБК
Кабмин выделит для постройки трассы 25,6 млрд рублей из ФНБ.
Экономика сегодня
«Проект оценивается в [сумму] порядка 62 млрд руб., и, по нашим расчетам, около 30 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета», — сообщили РБК в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует строительство крупных инфраструктурных проектов).
РБК
Представитель Минтранса подтвердил РБК, что вариант выделения возвратных средств в том числе ФНБ «действительно рассматривается» и уже поддержан правительством.
РБК

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Платную трассу М11 «Нева» достроят за счет средств из Фонда национального благосостояния
Экономика сегодня17:38
РБК: На достройку платной трассы Москва-Петербург выделят более 25 млрд рублей из ФНБ
Фонтанка.Ру17:20
Достройку платной трассы Москва-Петербург профинансируют из ФНБ
РБК17:00
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