Доступ еще к двум новостным интернет-ресурсам заблокировали для пользователей в Белоруссии. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белоруссии

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