Общество
ИзвестияДоступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белоруссии
Доступ еще к двум новостным интернет-ресурсам заблокировали для пользователей в Белоруссии. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить201
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Технологии
Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом
Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM вчера в 22:22
Игры
У Ratchet & Clank: Rift Apart будет режим на 30 и 60 FPS
Игромания.ру вчера в 11:50
Армия и оружие
Российские самолеты вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи
Два российских самолета, предположительно Ил-38, вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Южной Кореи, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.
Газета.Ru 00:22
Происшествия
В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфакс вчера в 14:54
Общество
Экономист заявил, что ликвидация ПФР приведет к отмене пенсий
Экономист Константин Юрченко считает, что ликвидация Пенсионного фонда России (ПФР) приведет к отмене государственных пенсий.
ФАН вчера в 19:52
Армия и оружие
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск", который участвовал в учениях "Океанский щит" недалеко от берегов Аляски.
РИА Новости вчера в 09:19
Политика
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Глава государства предложил направить торговые потоки из портов Польши и Литвы не через Белоруссию, а через Балтику или Черное море.
РИА Новости вчера в 08:39
Здоровье
Врач-диетолог назвала негативно влияющие на иммунитет продукты
К продуктам, которые ведут к снижению реакции иммунной системы на внешние раздражители, относятся сахар, трнасжиры, а также ароматизаторы, усилители вкуса, красители и другие пищевые добавки.
Evo-rus.com вчера в 06:50
Общество
Приходько пожаловалась на травлю из-за участия в Евровидении от России
Певица Анастасия Приходько пожаловалась в эфире "4 канала" на травлю на Украине из-за своего участия в Евровидении от России.
РИА Новости вчера в 23:08
Политика
Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»
По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегодня вчера в 08:41
Политика
ЕС подал апелляцию в споре с РФ по энергокорректировкам
ЕС подал апелляцию в соответствующий орган Всемирной торговой организации (ВТО) на решение третейской группы в споре с Россией по энергокорректировкам, сообщает Минэкономразвития РФ.
Вести.Ru вчера в 06:35
Культура
Виртуальный концертный зал открылся в музее «Новый Иерусалим»
Крупный виртуальный концертный зал открылся в истринском музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим», сообщили в Минкультуры Подмосковья.
Подмосковье Сегодня 27 августа в 09:40
Футбол
РФС отменил удаление футболиста «Динамо» в матче с «Зенитом»
В матче с «Зенитом» Скопинцев был удален за игру прямой ногой в голеностоп игрока петербуржцев.
РБК спорт вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Дима Билан сдал тесты на коронавирус, прошел КТ. Результаты оказались отрицательными.
Evo-rus.com вчера в 01:13
Авто
Названы 10 автомобилей с большим пробегом, которые можно покупать
Эксперты Autonews.ru составили ТОП-10 подержанных машин, которые можно без опасений покупать после длительной эксплуатации.
Новые автомобили вчера в 22:18
Футбол
«Аталанта» согласовала переход Миранчука за €14,5 млн
Газета.Ru вчера в 17:35
Футбол
«Спартак» победит «Арсенал» в шестом туре РПЛ 29 августа
Матч шестого тура РПЛ «Спартак» - «Арсенал» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с определенным количеством зрителей на трибунах.
ODDS.ru вчера в 03:28
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км
Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км. Техника впервые презентовала в рамках военно-технического форума "Армия-2020".
Piter.tv 27 августа в 03:54
Футбол
«Барселона» проявляет интерес к Иммобиле
Sport24.ru вчера в 17:07
Шоу-бизнес
13-летняя дочь российского режиссера снялась в модном бикини
Дочь российского режиссера-клипмейкера Павла Худякова Тоня снялась на пляже в Майями в бикини с прозрачными деталями, которые стали трендом лета 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика
Смольный опроверг информацию о возможной отставке Беглова
Информацию о возможной отставке губернатора Петербурга Александра Беглова опровергла пресс-служба администрации главы города.
Политическая Экспертиза вчера в 07:00
Политика
Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
Недавно состоялся разговор между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным.
CT news вчера в 19:51
Политика
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим хорошим другом.
RT на русском вчера в 09:43
Политика
Президент Южной Осетии принял отставку премьер-министра
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку главы кабинета министров Эрика Пухаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу властей республики.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
Путин оценил трассу «Таврида» в Крыму
Владимир Путин проехал по автотрассе на Aurus.
Evo-rus.com вчера в 11:09
Кино
Умер актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в «Черной пантере»
ТАСС вчера в 23:01
Армия и оружие
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.com вчера в 04:26
Происшествия
Гендиректора «Мособлэнерго» задержали по делу о взятке
В картотеке Хамовнического суда Москвы 28 августа зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для Брижань и Астапова, подозреваемых по ч. 6 статьи 290 — получение взятки в особо крупном размере.
РБК вчера в 15:35
Армия и оружие
Турецкие военные отбили атаку боевиков в сирийской Хаме
Согласно имеющейся информации, автомобиль взорвали турецкие военные до момента, как он подъехал к пункту.
NewInform вчера в 21:10
Политика
WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа
Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт.
ТАСС 00:11