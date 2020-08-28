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Известия
Известия

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белоруссии

Доступ еще к двум новостным интернет-ресурсам заблокировали для пользователей в Белоруссии. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».В источнике
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Известия

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белоруссии

Известия19:34
RT на русском

В Белоруссии заблокирован доступ к двум новостным сайтам

RT на русском19:18
РБК

Власти Белоруссии ограничили доступ к двум новостным сайтам

РБК18:08
РИА Новости

Доступ к двум новостным сайтам заблокировали в Белорусии

РИА Новости19:40
Московский Комсомолец

В Белоруссии заблокировали еще два новостных сайта

Московский Комсомолец18:22
Газета.Ru

Два новостных сайта заблокировали в Белоруссии

Газета.Ru18:21
Lenta.ru

В Белоруссии заблокировали два новостных сайта

Lenta.ru19:12
КП - Беларусь

Сайты «Наша Ніва» і Naviny.by заблокированы

КП - Беларусь18:02

Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известиявчера в 00:10
69

Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на марш против расизма

Тысячи протестующих собрались в пятницу у мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну на центральном бульваре американской столицы на манифестацию по случаю 57-й годовщины марша на Вашингтон.
Взгляд.ру20:45

Трамп назвал Байдена «худшим кандидатом» от Демократической партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал бывшего вице-президента США Джозефа Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.
Взгляд.ру21:06

В Минпросвещения сообщили об отмене единого звонка в школах

В российских школах отменят единый звонок на перемену в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова, передает ТАСС.
РБКвчера в 06:32
69

Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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