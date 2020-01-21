Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДоступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным. Это решение было принято 21 января на совещании под руководством и.о. министра Константина Носкова.
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Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

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