Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным. Это решение было принято 21 января на совещании под руководством и.о. министра Константина Носкова.

Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

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