Общество
ИнтерфаксДоступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта
Минсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и к сайтам всех федеральных и региональных органов власти будет бесплатным. Это решение было принято 21 января на совещании под руководством и.о. министра Константина Носкова.
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В Петербурге девушку убило током на прогулке с собакой
В полицию обратилась соседка погибшей. По ее словам, во время несчастного случая девушка выгуливала собаку.
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Министр образования Украины отказалась рожать из-за низкой зарплаты
Министр образования и науки Украины Анна Новосад рассказала, что не может позволить себе родить ребенка из-за низкой зарплаты.
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При пожаре в Томской области погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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В Москве нашли мертвой 85-летней Галины Михайловны Шумовой - невестку Никиты Хрущева.
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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ
Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Общество
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
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В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
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Брэд Питт признался, что Леонардо Ди Каприо называет его «любовником»
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Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Трамп призвал европейские страны добиваться энергобезопасности
Вашингтон уже неоднократно заявлял, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по трубопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
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«Трактор» не смог одолеть новосибирскую «Сибирь»
Сегодня, 21 января, в Новосибирске, после небольшого перерыва, связанного с проведением Матча Звёзд, состоялся матч КХЛ между командами «Сибирь» и «Трактор».
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Футбол
РПЛ при поддержке РФС проведет турнир болельщиков клубов премьер-лиги
В преддверии весенней части чемпионата России РПЛ при поддержке РФС проведет в Дагомысе первый всероссийский турнир среди болельщиков клубов премьер-лиги.
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