Общество
РБКВ Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
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Спорт
Путин назначил Олега Матыцина министром спорта
Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Здоровье
Садик и 4 школы закрыты в Саратовской области из-за гриппа
В Саратовской области продолжается рост заболеваемости гриппом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Футбол
Кокорин оформил хет-трик за «Зенит» в первом тайме товарищеского матча
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Орешкин, Скворцова и Мединский покинули правительство
Что касается вице-премьеров, то эти посты покинули Антон Силуанов, Максим Акимов, Константин Чуйченко, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Виталий Мутко.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Политика
Украина отказалась от идеи таможенного союза с ЕС
Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС, но выступает за упрощение таможенных операций, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Кулеба во время дискуссии «Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год».
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон намекнули на воссоединение
Поклонники отметили, что Энистон и Питт душевно поздравили друг друга, обнявшись после церемонии вручения, и даже намекнули на воссоединение.
Политика
Антон Котяков назначен на пост главы Минтруда и соцзащиты
Главой Министерства труда и социальной защиты в соответствии с приказом президента РФ назначен Антон Котяков.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Хоккей
КХЛ. «Торпедо» дома одолело «Локомотив»
Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду переиграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Политика
Дмитрий Медведев отписался от правительства в Instagram
Из подписок Медведева в Instagram после отставки исчез аккаунт правительства.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Спорт
Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство
«Колобкова в новом правительстве не будет», — говорит источник в аппарате правительства.
Общество
Опубликовано видео выступления Греты Тунберг в Давосе
Ничего сделано не было! — с этих слов начала свое выступление 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на открытии экономического форума в Давосе.
Политика
Юрий Чайка станет полпредом президента в СКФО
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Здоровье
В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые правила получения медицинского обслуживания и лечения по полисам обязательного медицинского страхования.
Гаджеты
Названы цены на Samsung Galaxy S20 и раскладной Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, официально широкой публике Galaxy Z Flip представят одновременно с флагманской серией Galaxy S20 на мероприятии 11 февраля.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.