Общество

РБКРБКВ Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.
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В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

РБК10:30

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