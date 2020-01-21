В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) обсуждают возможность предоставления россиянам бесплатного доступа к социальным сетям, мессенджерам и поисковикам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.

В Минкомсвязи задумались о бесплатном доступе россиян к соцсетям

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