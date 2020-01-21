С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.

В России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

Происшествия Адвокаты Шамсутдинова потребовали рассекретить дело стрельбы в Горном Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова через прокуратуру потребовали рассекретить уголовное дело о стрельбе в войсковой части посёлка Горный в Забайкальском крае, сообщает 21 января Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева, который представляет интересы солдата.

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Политика Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.

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Здоровье Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Авто Cadillac XT6 сертифицировали в России В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для 5-метрового кроссовера Cadillac XT6.

Происшествия Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.