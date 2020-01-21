Общество

REGNUMREGNUMВ России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта

С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
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Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с 1 марта

Интерфакс07:35

Бесплатный доступ к сайтам госуслуг и ведомств заработает с 1 марта

Национальная служба новостей06:10

Минкомсвязь не исключает введения в РФ бесплатного доступа к соцсетям и поисковикам

ТАСС07:11

Минкомсвязь обсудит бесплатный доступ к поисковикам и соцсетям

РИА Новости07:25

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти станет бесплатным с марта

Ведомости06:23

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта

РБК07:17

Минкомсвязь рассматривает возможность бесплатного доступа к поисковикам, социальным сетям и мессенджерам

Агентство Москва07:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
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Два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.
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Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

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