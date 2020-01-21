Общество
REGNUMВ России доступ к сайтам органов власти станет бесплатным с 1 марта
С 1 марта 2020 года доступ к порталу государственных услуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным, заявили 21 января в Минкомсвязи.
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Бесплатный доступ к сайтам госуслуг и ведомств заработает с 1 марта
Национальная служба новостей06:10
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Происшествия
Адвокаты Шамсутдинова потребовали рассекретить дело стрельбы в Горном
Адвокаты срочника Рамиля Шамсутдинова через прокуратуру потребовали рассекретить уголовное дело о стрельбе в войсковой части посёлка Горный в Забайкальском крае, сообщает 21 января Ura.ru со ссылкой на юриста Руслана Нагиева, который представляет интересы солдата.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Футбол
Кокорин попал в стартовый состав на первый матч «Зенита» в 2020 году
Политика
Чайке предложили стать полпредом президента в СКФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что генпрокурору Юрию Чайке предложили должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Политика
Лаврову и Шойгу прочат места в новом правительстве РФ
Пока эксперты только предполагают, кто сохранит места в новом составе российского правительства.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Политика
Володин ответил на слухи о роспуске Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не обсуждать надуманные темы, которые затем оказываются фейком.
Финансы
Официальный курс доллара вырос на 39 копеек, евро — на 41
На Московской бирже на 13:09 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 22 копейки, валюты стоят 61,78 и 68,55 рубля соответственно.
Политика
Кремль объяснил спешку с поправками к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с подготовкой поправок к Конституции, которые глава государства Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Политика
Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры с 2012 года, покинет свой пост.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Здоровье
Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.
Авто
Cadillac XT6 сертифицировали в России
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для 5-метрового кроссовера Cadillac XT6.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Здоровье
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России, заявил замглавы Миниситерства здравоохранения Сергей Краевой.
Политика
Российские десантные вертолётоносцы заложат к 9 мая
Два универсальных десантных вертолётоносца будут заложены в России к 9 мая 2020 года.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Финансы
Внешний долг России в 2019 году увеличился на 5,9%
Внешний долг РФ за 2019 год вырос на 5,9%, или на $26,8 млрд, и на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Общество
В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Ранее, в декабре, в Госдуме предлагали ввести уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.
Политика
Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергобезопасности
Американский президент Дональд Трамп считает, что европейские страны должны добиваться энергетической безопасности.
Кино
Брэд Питт рассказал, что его смущает прозвище, придуманное Ди Каприо
Актёр пояснил, что во время долгой работы над фильмом актёры сближаются, начинают больше уважать, переживать друг за друга, появляются и какие-то общие шутки.