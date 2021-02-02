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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Доступ на Красную площадь в Москве ограничили

Доступ на Красную площадь в российской столице ограничили с вечера понедельника. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщили представители Федеральной службы охраны.В источнике
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РИА Новости

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. "Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.
РИА Новости11:08
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Полиция в Москве закрыла проход на Красную площадь

Московский Комсомолец10:58
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Красную площадь закрыли по просьбе правоохранительных органов

Коммерсантъ11:51
Вести.Ru

Красная площадь закрыта для посещения

Вести.Ru11:24
RT на русском

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

RT на русском11:20
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В Москве ФСО ограничила доступ на Красную площадь

URA.Ru11:17
РИА Новости

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

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С самого утра полиция оцепила весь район вокруг Мосгорсуда

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РЕН ТВ31 января в 13:29

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Privet-Rostov.ru11:24

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Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) передать Латвии единоличное право на проведение чемпионата мира — 2021.
RT на русском11:27