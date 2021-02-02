Доступ на Красную площадь в Москве ограничили
Доступ на Красную площадь в российской столице ограничили с вечера понедельника. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщили представители Федеральной службы охраны.В источнике
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В Москве ограничили доступ на Красную площадь
Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. "Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.
РИА Новостивчера в 11:08
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