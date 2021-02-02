Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. "Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.

РИА Новости вчера в 11:08