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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Доступ на Красную площадь в Москве ограничили

Доступ на Красную площадь в российской столице ограничили с вечера понедельника. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщили представители Федеральной службы охраны.В источнике
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РИА Новости

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. "Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.
РИА Новостивчера в 11:08
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Коммерсантъ

Красную площадь закрыли по просьбе правоохранительных органов

Коммерсантъвчера в 11:51
Московский Комсомолец

Полиция в Москве закрыла проход на Красную площадь

Московский Комсомолецвчера в 10:58
Газета.Ru

В Москве закрыли для посещения Красную площадь

Газета.Ruвчера в 11:25
RT на русском

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

RT на русскомвчера в 11:20
URA.Ru

В Москве ФСО ограничила доступ на Красную площадь

URA.Ruвчера в 11:17
РИА Новости

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

РИА Новостивчера в 11:08
Комсомольская правда

Доступ на Красную площадь в Москве ограничили

Комсомольская правдавчера в 11:46

Физики надеются вести поиск темной материи через пятое измерение

Физики-теоретики из кластера передового опыта PRISMA + в Университете Йоханнеса Гутенберга в Майнце (Германия) работают над теорией, которая выходит за рамки Стандартной модели физики элементарных частиц и может ответить на вопросы, которые должна пройти Стандартная модель, например, в отношении иерархий масс элементарных частиц или существование темной материи.
Planet Today1 февраля в 15:10