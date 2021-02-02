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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Доступ на Красную площадь в Москве ограничили

Доступ на Красную площадь в российской столице ограничили с вечера понедельника. Об этом вечером во вторник, 2 февраля, сообщили представители Федеральной службы охраны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

Доступ на Красную площадь в Москве ограничен с вечера понедельника, сообщили РИА Новости в ФСО. "Красная площадь закрыта для посещения, она была закрыта днем ранее", - сказал собеседник агентства. По его словам, доступ был ограничен по решению правоохранительных органов.
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С самого утра полиция оцепила весь район вокруг Мосгорсуда

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Красную площадь закрыли по просьбе правоохранительных органов

Коммерсантъ11:51
РИА Новости

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

РИА Новости11:08
RT на русском

В Москве ограничили доступ на Красную площадь

RT на русском11:20
URA.Ru

В Москве ФСО ограничила доступ на Красную площадь

URA.Ru11:17
Вести.Ru

Красная площадь закрыта для посещения

Вести.Ru11:24
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Полиция в Москве закрыла проход на Красную площадь

Московский Комсомолец10:58