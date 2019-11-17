Общество

Газета.RuГазета.RuДоступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. Об этом Сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП.
РБКвчера в 16:00

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Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

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Тайна связи откроется приставам

Коммерсантъвчера в 17:03

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СМИ: Минюст просит предоставить приставам полный доступ к кредитным историям граждан

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Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям граждан

Известия00:57

Погоны не игрушка

Российская газета17 ноября в 10:30
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Общество

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"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
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В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Сроки запуска газопровода TANAP назвали в Турции

Вторая и заключительная часть первой фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет введена в эксплуатацию 30 ноября 2019 года.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Аналогичный прогноз дают синоптики для Липецкой области, в Тамбовской и Орловской областях в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся до минус 7 градусов.
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.
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Администрация президента США в понедельник, как и ожидалось, выпустила новое 90-дневное продление лицензии, позволяющее американским компаниям продолжать вести дела с китайской Huawei Technologies, которая занесена в санкционный список.
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Представители Евросуда интересовались, существует ли в России «законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признают ли власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин.
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Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.
Российская газета 00:35
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
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Актер Юрий Соломин попал в больницу в тяжелом состоянии

По информации 5-tv.ru, приехавшие на вызов врачи экстренно доставили артиста в больницу. Они обнаружили у актера проблемы с артериями.
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В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
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Evo-rus.com вчера в 12:25
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Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, которая пропала вечером в пятницу, 15 ноября.
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Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
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Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Михаил Боярский признался, что ненавидит юбилеи, а приближающееся 70-летие он ждет с нетерпением, чтобы «идиотское число» закончилось и можно было спокойно жить дальше, сообщив, что дни рождения вызывают у него лишь раздражение.
Дни24 вчера в 06:32
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В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском вчера в 13:35
Армия и оружие

Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
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Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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